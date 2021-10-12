Цього недостатньо: прокуратура планує оскаржити домашній арешт Медведчука

Прокуратура планує оскаржувати запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого сьогодні відправили під цілодобовий домашній арешт . Вимагатимуть застави в 1 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Сьогодні суд підтвердив обґрунтованість підозри Віктору Медведчуку у державній зраді й вчиненні сприяння діяльності терористичних організацій. Втім, суд прийняв рішення обрати народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень", - пише пресслужба.

Прокуратура переконана у тому, що цілодобовий домашній арешт не є достатнім запобіжним заходом через ризики щодо можливого переховування підозрюваного й його зв’язки з представниками РФ та терористичними організаціями.