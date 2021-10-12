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Цього недостатньо: прокуратура планує оскаржити домашній арешт Медведчука

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Вівторок 12 жовтня 2021 22:25
Цього недостатньо: прокуратура планує оскаржити домашній арешт Медведчука Фото: народний депутат Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура планує оскаржувати запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого сьогодні відправили під цілодобовий домашній арешт. Вимагатимуть застави в 1 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Сьогодні суд підтвердив обґрунтованість підозри Віктору Медведчуку у державній зраді й вчиненні сприяння діяльності терористичних організацій. Втім, суд прийняв рішення обрати народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень", - пише пресслужба.

Прокуратура переконана у тому, що цілодобовий домашній арешт не є достатнім запобіжним заходом через ризики щодо можливого переховування підозрюваного й його зв’язки з представниками РФ та терористичними організаціями.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Віктора Медведчука, згідно з рішенням суду, відправили під цілодобовий домашній арешт. Йому оголосили підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

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Віктор Медведчук Генеральна прокуратура України
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