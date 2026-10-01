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У Путина возмутились жесткому требованию США по Украине

13:12 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Юлия Капитонова
У Путина возмутились жесткому требованию США по Украине Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)
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Команду российского диктатора Владимира Путина не устраивает, что США требуют от РФ сначала урегулировать ситуацию вокруг Украины и только потом возобновлять экономическое сотрудничество со Штатами.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

"К нашему сожалению, американцы по-прежнему связывают весь этот процесс, несмотря на очевидную выгоду, с урегулированием ситуации в Украине. То есть говорят, что сначала должно произойти урегулирование, а уже потом - реализация проекта. Мы считаем, что могли бы и не ждать. Могли бы работать в свою пользу уже сейчас", - посетовал представитель Путина.

Кроме того, он заявил, что Украине до сих пор не удалось приблизиться к переговорам с Россией. На этом фоне Песков в очередной раз цинично соврал, что Европа продолжает препятствовать возобновлению переговорного процесса между Киевом и Москвой.

"Пока осторожные заявления отдельных европейских политиков о необходимости диалога с Москвой не влияют на общеевропейский антироссийский мейнстрим", - заявил спикер Кремля.

Песков также заявил, что Европа вместо поиска путей деэскалации напряженности "решила формировать собственную идентичность безопасности". Более того, он добавил, что на создание европейских механизмов защиты страны ЕС тратят почти 5% своих бюджетов. По утверждению представителя Путина, этот процесс только набирает обороты.

Несмотря на это, Песков назвал положительным явлением слова премьер-министра Болгарии о важности использования любой возможности для диалога с Россией.

Ранее РБК-Украина рассказывало, почему команде Путина не понравилась идея США относительно ослабления санкций против России.

Также мы писали, что российский диктатор неожиданно заговорил о "гарантиях безопасности" для РФ.

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