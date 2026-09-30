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Кремлю не понравилась идея США по ослаблению санкций против РФ

14:28 30.09.2026 Ср
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Кремлю не понравилась идея США по ослаблению санкций против РФ Фото: Дмитрий Песков, представитель Кремля (Getty Images)
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Новая идея команды президента США Дональда Трампа касательно ослабления санкций против России сформулирована неправильно.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кремль.Новости".

Журналисты утверждали, что это могло создать возможности для подписания деловых соглашений до завершения войны в Украине.

Согласно данным инсайдеров, этим вопросом в США занимается посланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Его план предусматривал принцип "услуга за услугу".

Также известно, что Коул хотел объединить свои усилия со Стивом Виткоффом, который является главным контактным лицом Трампа по связям с Москвой.

30 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые отреагировал на информацию The Atlantic о том, что Трамп поддержал идею смягчения санкций против России в обмен на политических заключенных.

Он посетовал на то, что в этой ситуации Белый дом якобы избрал неверный подход.

"Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что такая формулировка вопроса абсолютно неуместна", - заявил пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, российские и американские силовики поддерживают контакты по обмену заключенными.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кремле начали паниковать из-за "блокады" Калининграда и пригрозили Западу местью.

Также мы писали, кто именно в Конгрессе США призвал Трампа усилить санкции против России.

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