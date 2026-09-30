Кремлю не понравилась идея США по ослаблению санкций против РФ

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Кремль.Новости ".

Журналисты утверждали, что это могло создать возможности для подписания деловых соглашений до завершения войны в Украине.

Согласно данным инсайдеров, этим вопросом в США занимается посланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Его план предусматривал принцип "услуга за услугу".

Также известно, что Коул хотел объединить свои усилия со Стивом Виткоффом, который является главным контактным лицом Трампа по связям с Москвой.

30 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые отреагировал на информацию The Atlantic о том, что Трамп поддержал идею смягчения санкций против России в обмен на политических заключенных.

Он посетовал на то, что в этой ситуации Белый дом якобы избрал неверный подход.

"Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что такая формулировка вопроса абсолютно неуместна", - заявил пресс-секретарь Кремля.

По словам Пескова, российские и американские силовики поддерживают контакты по обмену заключенными.