Кремлю не понравилась идея США по ослаблению санкций против РФ
Новая идея команды президента США Дональда Трампа касательно ослабления санкций против России сформулирована неправильно.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Кремль.Новости".
Журналисты утверждали, что это могло создать возможности для подписания деловых соглашений до завершения войны в Украине.
Согласно данным инсайдеров, этим вопросом в США занимается посланник президента США в Восточной Европе Джон Коул. Его план предусматривал принцип "услуга за услугу".
Также известно, что Коул хотел объединить свои усилия со Стивом Виткоффом, который является главным контактным лицом Трампа по связям с Москвой.
30 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков впервые отреагировал на информацию The Atlantic о том, что Трамп поддержал идею смягчения санкций против России в обмен на политических заключенных.
Он посетовал на то, что в этой ситуации Белый дом якобы избрал неверный подход.
"Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политических заключенных и считаем, что такая формулировка вопроса абсолютно неуместна", - заявил пресс-секретарь Кремля.
По словам Пескова, российские и американские силовики поддерживают контакты по обмену заключенными.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Кремле начали паниковать из-за "блокады" Калининграда и пригрозили Западу местью.
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