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У Путина "не хотят затягивать" переговоры с Украиной, но есть нюанс

Москва, Вторник 01 июля 2025 16:45
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У Путина "не хотят затягивать" переговоры с Украиной, но есть нюанс Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия якобы не хочет затягивать мирные переговоры с Украиной. В то же время Москва продолжает мечтать о достижении своих "целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что в России "признательны" за усилия, которые прикладывает Вашингтон и команда президента США Дональда Трампа, чтобы способствовать переговорам по завершению войны РФ против Украины.

По словам пресс-секретаря Кремля, сейчас планируется согласовать сроки третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. До этого стороны выполняли договоренности, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров. И, когда будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, настанет время для новой встречи.

"Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе "СВО" политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - добавил он.

Ультимативные требования России

Напомним, Россия пока не демонстрирует конструктивную позицию в вопросе мирных переговоров с Украиной.

После того, как Украина предложила РФ прекратить огонь как минимум на 30 дней в своем меморандуме, Москва передала ответный документ. В нем указаны условия для перемирия и завершения войны.

В частности, для прекращения огня Москва требует, чтобы украинские защитники начали выход из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Полный вывод войск из вышеперечисленных регионов является и условием для завершения войны.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такой "мирный план" РФ противоречит Уставу ООН, здравому смыслу и Конституции Украины.

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