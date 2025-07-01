У Путина "не хотят затягивать" переговоры с Украиной, но есть нюанс

Россия якобы не хочет затягивать мирные переговоры с Украиной. В то же время Москва продолжает мечтать о достижении своих "целей".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

Песков заявил, что в России "признательны" за усилия, которые прикладывает Вашингтон и команда президента США Дональда Трампа, чтобы способствовать переговорам по завершению войны РФ против Украины.

По словам пресс-секретаря Кремля, сейчас планируется согласовать сроки третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле. До этого стороны выполняли договоренности, которые были достигнуты во время второго раунда переговоров. И, когда будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности, настанет время для новой встречи.

"Здесь никто ничего не затягивает. Мы заинтересованы чтобы добиться достижения поставленных целей и целей, которые мы пытаемся достигнуть в ходе "СВО" политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - добавил он.