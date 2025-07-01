У Путіна "не хочуть затягувати" переговори з Україною, але є нюанс

Росія нібито не хоче затягувати мирні переговори з Україною. Водночас Москва продовжує мріяти про досягнення своїх "цілей".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова.

Пєсков заявив, що в Росії "вдячні" за зусилля, яких докладає Вашингтон і команда президента США Дональда Трампа, щоб сприяти переговорам щодо завершення війни РФ проти України.

За словами прессекретаря Кремля, наразі планується узгодити терміни третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі. До цього сторони виконували домовленості, які були досягнуті під час другого раунду переговорів. І, коли будуть виконані всі попередні гуманітарні домовленості, настане час для нової зустрічі.

"Тут ніхто нічого не затягує. Ми зацікавлені, щоб добитися досягнення поставлених цілей і цілей, які ми намагаємося досягти в ході "СВО" політико-дипломатичними засобами. Тому ми не зацікавлені в тому, щоб щось затягувати", - додав він.