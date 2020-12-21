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У Путіна назвали санкції проти "Північного потоку-2" елементом гібридної війни

Автор: РБК-Україна

Російська влада вважає санкції проти газопроводу "Північний потік-2" елементом гібридної війни. При цьому Москва не відмовляється від планів його добудувати.

Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає ТАСС.

За його словами, США використовують санкції проти Росії як елемент гібридної війни.

"Давайте візьмемо санкції проти "Північного потоку" - чиста абсолютно гібридна війна, що йде як війна, яка супроводжується недобросовісною конкуренцією", - додав Пєсков.

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Він також додав, що санкції з точки зору міжнародного права може легітимізувати тільки Радбез ООН. Крім того, на його думку, Росія відповість на гібридну війну запуском "Північного потоку-2".

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін висловив сподівання, що Джо Байден після того, як офіційно стане президентом США, не буде тиснути санкціями на "Північний потік-2". Він також зазначив, що для завершення будівництва газопроводу залишилось 160 км труб.

При цьому в Державному департаменті США обіцяють нові санкції проти "Північного потоку-2".

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