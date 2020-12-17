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Путін сподівається, що Байден не буде тиснути на "Північний потік-2"

Москва, Четвер 17 грудня 2020 13:52
Путін сподівається, що Байден не буде тиснути на "Північний потік-2"
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: РБК-Україна

Президент Росії Володимир Путін сподівається, що наступний президент США Джо Байден не буде погрожувати європейським компаніям санкціями через газопровід "Північний потік-2". Він закликав його "проявити повагу" до інтересів Європи.

Про це він заявив на підсумковій прес-конференції.

"Сподіваюся, що нова адміністрація поставиться з повагою до своїх партнерів, союзників з повагою, і не буде наполягати на тому, щоб вони нехтували своїми національними інтересами. І повернеться в режим добросовісної конкуренції на міжнародних ринках", - заявив Путін.

Він також зазначив, що для завершення будівництва газопроводу залишилось прокласти 160 км труб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відновила будівництво "Північного потоку-2" в територіальних водах Німеччини. Зокрема, російський трубоукладник "Фортуна" приступив до прокладання газопроводу на глибині менше 30 метрів.

Німецький канцлер Ангела Меркель заявила, що позиція Берліна не змінилася, і "Північний потік-2" необхідно добудувати. При цьому Україна має залишитися в статус транзитера російського газу до Євросоюзу.

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Новини України Політика Володимир ПутінДжозеф БайденСеверный поток-2

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