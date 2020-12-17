У Держдепі США обіцяють нові санкції проти "Північного потоку-2"

Фото: будівництво газопроводу Північний потік-2 (nord-stream2.com)

США продовжать вводити санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Їх планують вводити, поки проект не зупиниться.

Про це заявив Крістофер Робінсон, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи та Євразії.

За його словами, зупинка проекту зможе допомогти в налагодженні відносин Вашингтона і Москви.

"Ми не хочемо вводити санкції, але ми будемо використовувати ці повноваження і ці інструменти, щоб зупинити проект...Ми зупинимо цей трубопровід", - додав Робінсон.

Нагадаємо, 11 грудня російський трубоукладач почав роботи з будівництва газопроводу "Північний потік-2". Роботи проходять у територіальних водах Німеччини.

Раніше повідомлялося, що в Конгресі США схвалили військову допомогу Україні та санкції проти "Північного потоку-2". Санкції будуть вводитися за надання кораблів для трубоукладки, а також за послуги по страхуванню проекту.

Крім того, США закликали Німеччину зупинити будівництво "Північного потоку-2". Як заявила тимчасовий повірений у справах США в Німеччині Робін Куінвілл, ЄС і Німеччина повинні накласти мораторій.