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У Путина назвали санкции против "Северного потока-2" элементом гибридной войны

Автор: РБК-Украина

Российские власти считают санкции против газопровода "Северный поток-2" элементом гибридной войны. При этом Москва не отказывается от планов его достроить.

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, США используют санкции против России как элемент гибридной войны.

"Давайте возьмем санкции против "Северного потока" - чистая совершенно гибридная война, которая идет как война, которая сопровождается недобросовестной конкуренцией", - добавил Песков.

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Он также добавил, что санкции с точки зрения международного права может легитимизировать только Совбез ООН. Кроме того, по его мнению, Россия ответит на гибридную войну запуском "Северного потока-2".

Напомним, ранее президент России Владимир Путин выразил надежду, что Джо Байден после того, как официально станет президентом США, не будет давить санкциями на "Северный поток-2". Он также отметил, что для завершения строительства газопровода осталось проложить 160 км труб.

При этом в Государственном департаменте США обещают новые санкции против "Северного потока-2".

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