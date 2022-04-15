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У Путіна назвали першочергове завдання війни проти України

Фото: прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Першочергове завдання війни Росії проти України полягає в нібито знищенні "націоналістичних батальйонів". Що конкретно мається на увазі під цим формулюванням, у президента Росії Володимира Путіна не уточнюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Головне - це звільняти все-таки (Україну, - ред.) від цих націоналістичних батальйонів. Операція триває, і завдання, які стоять, добре відомі. Вони повинні бути виконані і будуть виконані. Жодних сумнівів бути не має", - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

Зазначимо, на цьому тижні російський президент Володимир Путін заявив, що однією з цілей війни проти України є нібито "допомога жителям Донбасу".

До цього російський МЗС зазначав, що "військова спецоперація" в Україні покликана покінчити з курсом США на домінування у світі.

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