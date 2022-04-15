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У Путина назвали первоочередную задачу войны против Украины

Фото: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков (kremlin.ru)
Автор: Сергей Новиков

Первоочередная задача войны России против Украины заключается в якобы уничтожении "националистических батальонов". Что конкретно имеется в виду под этой формулировкой, у президента России Владимира Путина не уточняют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Главное - это освобождать все-таки (Украину, - ред.) от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отметим, на этой неделе российский президент Владимир Путин заявил, что одной из целей войны против Украины является якобы "помощь жителям Донбасса".

До этого российский МИД отмечал, что "военная спецоперация" в Украине призвана покончить с курсом США на доминирование в мире.

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