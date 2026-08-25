Директор ЦРУ прибыл в Москву, - CBS
В Москву прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. Американский военно-транспортный самолет приземлился в аэропорту "Внуково", после чего по столице РФ проехал кортеж с дипломатическими номерами США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналистки CBS News Дженнифер Джейкобс.
По данным сервиса Flightradar24, военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III приземлился в России, прибыв из Риги.
Вскоре после посадки воздушного судна в российской столице заметили колонну автомобилей с номерными знаками дипломатического корпуса США. Официальные лица не разглашают цель визита американской делегации и полный список пассажиров на борту.
У спикера российского диктатора Дмитрия Пескова заявили, что в Кремле якобы не владеют информацией о прилете американского борта. По его словам, каких-либо встреч с представителями Белого дома у российского руководства не планировалось.
Что предшествовало
Напомним, сегодня американский военный самолет приземлился в российском аэропорту "Внуково" в Москве.
Благодаря сервису для отслеживания полётов самолетов в режиме реального времени стало известно, что речь идет об американском Boeing C-17 Globemaster III. Также стал известен его бортовой номер - RCH4555.
Прилетевший в Россию самолет прибыл в Ригу 23 августа с авиабазы Эндрюс (штат Мэриленд) - базы, откуда вылетают самолеты президента США Дональда Трампа и других чиновников.