Трамп заявил, что мир в Украине еще "никогда не был" таким близким

Додати як бажане джерело в Google

США и Россия приближаются к урегулированию войны в Украине. Сейчас стороны более близки к этому, чем когда-либо раньше.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию из Белого дома.

По словам американского лидера, он недавно обсуждал вопросы урегулирования войны с российским диктатором Владимиром Путиным. Трамп отметил, что во время разговора он также попросил уволить американца Стивена Габбарда, и российская сторона согласилась на это. "Мы приближаемся к урегулированию войны Путина с Украиной, возможно, сейчас. Ближе всего, как никогда раньше", - заявил он.