У Путина заявили о приближении конца войны в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова информационной службе " Вести ".

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело обстоит к этому", - сказал Ушаков.

Представитель Кремля высказал такое мнение, отвечая на вопросы журналистов о дальнейших перспективах и сроках завершения войны.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом заявил о якобы готовности Москвы возобновить переговоры с Украиной и Вашингтоном.

В то же время в СМИ появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп стремится к тому, чтобы Зеленский и Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в Майами, который должен состояться в декабре в штате Флорида.

При этом отмечается, что сами переговоры могут проходить под давлением Киева.