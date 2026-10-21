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У Путина заявили о приближении конца войны в Украине

17:45 21.10.2026 Ср
1 мин
aimg Сергей Козачук
У Путина заявили о приближении конца войны в Украине Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
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Российско-украинский конфликт сейчас близится к своему завершению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление помощника главы Кремля Юрия Ушакова информационной службе "Вести".

Представитель Кремля высказал такое мнение, отвечая на вопросы журналистов о дальнейших перспективах и сроках завершения войны.

"Не знаю, насколько мы приближаемся, но дело обстоит к этому", - сказал Ушаков.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин во время встречи со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом заявил о якобы готовности Москвы возобновить переговоры с Украиной и Вашингтоном.

В то же время в СМИ появилась информация, что американский лидер Дональд Трамп стремится к тому, чтобы Зеленский и Путин подписали мирное соглашение на саммите G20 в Майами, который должен состояться в декабре в штате Флорида.

При этом отмечается, что сами переговоры могут проходить под давлением Киева.

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