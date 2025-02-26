У Путина назвали дату новой встречи с представителями США

Представители Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки в четверг, 27 февраля, проведут очередную встречу. Она состоится в Стамбуле.
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
"РФ и США 27 февраля проведут в Стамбуле встречу по работе посольств двух стран", - заявил Лавров.
По его словам, встреча будет посвящена устранению препятствий работы дипломатических представительств США и России.
"Я думаю, по итогам встречи будет понятно, насколько мы можем двигаться быстро и эффективно", - сказал Лавров.
Напомним, ранее СМИ писали о том, что встреча якобы должна была состояться 25 февраля в Саудовской Аравии.
До этого заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что встреча представителей США и РФ должна состояться в течение следующих двух недель. По его словам, это должна быть встреча на уровне руководителей профильных департаментов, где обсудят устранение "раздражителей" в отношениях между странами.
18 февраля делегации Соединенных Штатов и России провели встречу в Саудовской Аравии. Госсекретарь США Марко Рубио заверил, что "убежден в готовности России начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".
Подробнее о переговорах между США и РФ - в материале РБК-Украина.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не признает результатов переговоров в Эр-Рияде. Он также перенес свой визит в Саудовскую Аравию из-за встречи между российскими и американскими делегациями.
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