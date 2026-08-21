У Путина настойчиво отрицают мобилизацию в России осенью

Кремль не планирует массовую мобилизацию в России, которую, как ожидалось, объявят после выборов в Госдуму осенью.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Постпред заверил, что массовая мобилизация в России пока не планируется.

"Не волнуйтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что пока нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - отметил он.

При этом Небензя добавил: "Но посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается".

Журналист также попросил Небензю прокомментировать выезд россиян в Грузию, что связывают с ожидаемой мобилизацией осенью, но тот опроверг и этот факт.

"Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию", – сказал он.