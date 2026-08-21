У Путина настойчиво отрицают мобилизацию в России осенью
Кремль не планирует массовую мобилизацию в России, которую, как ожидалось, объявят после выборов в Госдуму осенью.
Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".
Постпред заверил, что массовая мобилизация в России пока не планируется.
"Не волнуйтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что пока нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - отметил он.
При этом Небензя добавил: "Но посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается".
Журналист также попросил Небензю прокомментировать выезд россиян в Грузию, что связывают с ожидаемой мобилизацией осенью, но тот опроверг и этот факт.
"Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию", – сказал он.
Напомним, почти 40 тысяч человек выехали из России в Грузию через пешеходный пункт пропуска - и это всего за несколько дней. Такое явление связывают с мобилизацией в РФ, которую мировое сообщество ожидает после выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь.
И хотя Москва отрицает мобилизацию, недавно заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил о признаках мобилизации в РФ.
По его словам, если российский диктатор примет окончательное решение, то украинская разведка будет фиксировать соответствующие индикаторы.
Кроме того, в России все больше признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.