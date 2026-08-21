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У Путина настойчиво отрицают мобилизацию в России осенью

01:30 21.08.2026 Пт
2 мин
Постпред РФ при ООН утверждает, что мобилизация не планируется
aimg Юлия Маловичко
У Путина настойчиво отрицают мобилизацию в России осенью Фото: постпред России в ООН Василий Небензя (Getty Images)
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Кремль не планирует массовую мобилизацию в России, которую, как ожидалось, объявят после выборов в Госдуму осенью.

Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Постпред заверил, что массовая мобилизация в России пока не планируется.

"Не волнуйтесь по поводу мобилизации в России. Официально много раз заявлялось, что пока нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", - отметил он.

При этом Небензя добавил: "Но посмотрим, что произойдет после выборов – и кто прав, а кто ошибается".

Журналист также попросил Небензю прокомментировать выезд россиян в Грузию, что связывают с ожидаемой мобилизацией осенью, но тот опроверг и этот факт.

"Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию", – сказал он.

Напомним, почти 40 тысяч человек выехали из России в Грузию через пешеходный пункт пропуска - и это всего за несколько дней. Такое явление связывают с мобилизацией в РФ, которую мировое сообщество ожидает после выборов в Госдуму, которые запланированы на сентябрь.

И хотя Москва отрицает мобилизацию, недавно заместитель начальника ГУР МО Украины генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил о признаках мобилизации в РФ.

По его словам, если российский диктатор примет окончательное решение, то украинская разведка будет фиксировать соответствующие индикаторы.

Кроме того, в России все больше признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.

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