Тысячи россиян бегут в Грузию на фоне слухов о мобилизации
Около 40 тысяч человек выехали из России в Грузию через пешеходный пункт пропуска. И это всего за несколько дней.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, передает The Moscow Times.
Россияне штурмуют Грузию
Десятки тысяч россиян пытаются уехать в Грузию на фоне слухов о возможной мобилизации осени.
Рекордный пассажиропоток на пограничном переходе в Верхнем Ларсе зафиксирован 15 и 16 августа - ежедневно выезжали более 19 тысяч человек. А 18 августа еще больше - более 20 тысяч.
Эти показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет.
По словам очевидцев, на границе со стороны России пробки , а автомобили двигаются со скоростью 50 метров в час.
Что известно о Верхнем Ларсе
Верхний Ларс - это единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией.
В конце сентября 2022 года из-за мобилизации десятки тысяч россиян покидали страну. Они стояли в многокилометровой пробке несколько дней.
Ранее РБК-Украина писало, что заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил о признаках мобилизации в РФ. По его словам, если российский диктатор примет окончательное решение, то украинская разведка будет фиксировать соответствующие индикаторы.
Также сообщалось, что у России все больше признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.
Кроме того, в Армении зафиксирован резкий рост спроса на аренду и покупку жилья среди россиян. Риелторы сравнивают ситуацию с массовой миграцией в 2022 году.