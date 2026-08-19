Тысячи россиян бегут в Грузию на фоне слухов о мобилизации

Около 40 тысяч человек выехали из России в Грузию через пешеходный пункт пропуска. И это всего за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, передает The Moscow Times.

Россияне штурмуют Грузию

Десятки тысяч россиян пытаются уехать в Грузию на фоне слухов о возможной мобилизации осени.

Рекордный пассажиропоток на пограничном переходе в Верхнем Ларсе зафиксирован 15 и 16 августа - ежедневно выезжали более 19 тысяч человек. А 18 августа еще больше - более 20 тысяч.

Эти показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет.

По словам очевидцев, на границе со стороны России пробки , а автомобили двигаются со скоростью 50 метров в час.

Что известно о Верхнем Ларсе

Верхний Ларс - это единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией.

В конце сентября 2022 года из-за мобилизации десятки тысяч россиян покидали страну. Они стояли в многокилометровой пробке несколько дней.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил о признаках мобилизации в РФ. По его словам, если российский диктатор примет окончательное решение, то украинская разведка будет фиксировать соответствующие индикаторы.

Также сообщалось, что у России все больше признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.