ua en ru
Ср, 19 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Тысячи россиян бегут в Грузию на фоне слухов о мобилизации

18:25 19.08.2026 Ср
2 мин
На переходе Верхний Ларс наблюдается "аншлаг" из российских мужчин
aimg Елена Бджола
Тысячи россиян бегут в Грузию на фоне слухов о мобилизации Фото: россияне бегут в Грузию от мобилизации (росСМИ)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Около 40 тысяч человек выехали из России в Грузию через пешеходный пункт пропуска. И это всего за несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федеральную таможенную службу России, передает The Moscow Times.

Россияне штурмуют Грузию

Десятки тысяч россиян пытаются уехать в Грузию на фоне слухов о возможной мобилизации осени.

Рекордный пассажиропоток на пограничном переходе в Верхнем Ларсе зафиксирован 15 и 16 августа - ежедневно выезжали более 19 тысяч человек. А 18 августа еще больше - более 20 тысяч.

Эти показатели значительно превышают данные аналогичных периодов прошлых лет.

По словам очевидцев, на границе со стороны России пробки , а автомобили двигаются со скоростью 50 метров в час.

Что известно о Верхнем Ларсе

Верхний Ларс - это единственный сухопутный пограничный переход на границе России с Грузией.

В конце сентября 2022 года из-за мобилизации десятки тысяч россиян покидали страну. Они стояли в многокилометровой пробке несколько дней.

Ранее РБК-Украина писало, что заместитель начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил о признаках мобилизации в РФ. По его словам, если российский диктатор примет окончательное решение, то украинская разведка будет фиксировать соответствующие индикаторы.

Также сообщалось, что у России все больше признаков указывают на усиление мобилизационной готовности. Власти уже ищут новые способы пополнять армию.

Кроме того, в Армении зафиксирован резкий рост спроса на аренду и покупку жилья среди россиян. Риелторы сравнивают ситуацию с массовой миграцией в 2022 году.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Грузия Мобилизация в России
Новости
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
РФ ударила реактивными дронами по Житомиру, было попадание в здание Нацполиции
Аналитика
"Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее
Александр Хищенкоспециально для РБК-Украина "Феномен Терехова": почему мэр Харькова возглавил рейтинги доверия и какое у него политическое будущее