У Путина нафантазировали "титанические усилия" по срыву саммита на Аляске

В России уже начали искать оправдания возможному срыву встречи президента США Дональда Трампа с диктатором Владимиром Путиным. В частности, Кремль заранее обвиняет в попытке "срыва встречи" неназванные "некоторые страны".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британский телеканал Sky News.
С соответствующим заявлением, в частности, выступил российский спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиций и экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев, который считается российским аналогом спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.
"Безусловно, некоторые страны, заинтересованные в продолжении конфликта, будут прилагать титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу между президентом Путиным и президентом Трампом", - написал он.
Дмитриев сослался в своей публикации на Дэна Колдуэлла, бывшего советника министра обороны США Пита Гегсета. Колдуэлл был уволен из Пентагона за "несанкционированное разглашение информации".
Однако увольнение не помешало Колдуэллу заниматься любимым делом - распространять дезинформацию. В частности, экс-советник заявил, что будут "согласованные усилия" по срыву встречи на Аляске. Однако он не сказал, со стороны кого именно будут такие усилия, и что он вообще имел в виду.
"Москва часто пытается изобразить себя и США на одной стороне, поскольку отношения между ними изменились с начала второго срока Трампа", - добавило издание.
Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал 8 августа, что 15 августа у него будет встреча с главой Кремля Владимиром Путиным, которая, как уже известно, состоится на Аляске. Среди обсуждаемых тем будет рассмотрен и вопрос Украины.
За несколько часов до этого он заявил, что между Украиной и Россией возможен "обмен территориями".
Ранее в СМИ действительно появилась информация, что Путин во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом сообщил, что согласится на полное прекращение огня, если Украина выведет свои войска из Донецкой области.
Однако по информации Bild, Уиткофф неправильно понял Путина, поскольку речь идет еще и о выводе ВСУ из Херсонской и Запорожской областей, а спецпредставитель Трампа толковал это как выход войск РФ.
По данным WSJ, Путин на встрече с Трампом может выставить ультиматум в отношении Украины, а именно, признать оккупированные территории в обмен на вывод войск РФ из других районов. Со своей стороны, Украина и Европа выдвинули собственное контрпредложение на переговорах, которое отвергает путинские прихоти.