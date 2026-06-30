У Путина нафантазировали совместные планы НАТО и Украины по атакам на РФ
Представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что НАТО якобы готовит вместе с Украиной вооружение для массированных ударов по российским аэродромам и авиабазам, в том числе вглубь России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Захаровой для российского МИД.
По словам Захаровой, речь идет о создании оружия, предназначенного для массового поражения и длительного выведения из строя российской авиационной инфраструктуры.
Она также утверждает, что действия Украины и НАТО якобы дают российским военным основания уделять повышенное внимание предприятиям, участвующим в разработке и производстве вооружений против России.
"Именно из этих позиций мы и будем оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы дальнейшего эскалационного развития", - заявила Захарова.
Кроме того, спикер МИД РФ заявила о якобы потере Альянсом "остатков рациональности" и его движении в "зону повышенного риска".
Еще она обвинила Киев в попытках втянуть НАТО в прямой военный конфликт с Россией. По ее словам, украинские власти якобы стремятся таким образом улучшить свое положение на поле боя.
Ожидание Европы
Следует отметить, что европейские страны противоположного мнения по отношению к Москве. По данным разведывательных служб, континент находится в "серой зоне" между войной и миром. Допускается, что Кремль может решиться, по крайней мере, на ограниченные военные действия против члена НАТО сразу после окончания боевых действий в Украине.
По мнению европейских чиновников, в первую очередь это страны Балтии – Эстония, Латвия и Литва, в адрес которых российский диктатор Владимир Путин выражает угрозы.
РБК-Украина недавно также писало – в The Guardian получился материал, в котором говорилось, что РФ может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге НАТО.