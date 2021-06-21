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У Путіна сподіваються на діалог з США і ЄС в питанні будівництва "Північного потоку-2"

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Понеділок 21 червня 2021 14:47
У Путіна сподіваються на діалог з США і ЄС в питанні будівництва "Північного потоку-2" Фото: Росія розраховує на діалог в питанні будівництва "Північного потоку-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Росія сподівається на діалог з США з питання будівництва "Північного потоку-2". Також Кремль продовжить працювати над завершенням проекту з європейськими партнерами.

Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

Пєсков зазначив, що після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна США зробили заяву щодо санкцій проти "Північного потоку-2".

"Продовжимо нашу роботу. Розраховуємо, що, принаймні, хоча б можна продовжувати роботу в ході діалогу з американцями, але і, звичайно, продовжимо роботу з нашими європейськими партнерами в плані фіналізації цього проекту і його якнайшвидшого запуску", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжать вводити санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу"Північний потік-2".

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Володимир Путін Північний потік-2
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