У Путіна сподіваються на діалог з США і ЄС в питанні будівництва "Північного потоку-2"
Росія сподівається на діалог з США з питання будівництва "Північного потоку-2". Також Кремль продовжить працювати над завершенням проекту з європейськими партнерами.
Про це прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.
Пєсков зазначив, що після зустрічі президентів Джо Байдена і Володимира Путіна США зробили заяву щодо санкцій проти "Північного потоку-2".
"Продовжимо нашу роботу. Розраховуємо, що, принаймні, хоча б можна продовжувати роботу в ході діалогу з американцями, але і, звичайно, продовжимо роботу з нашими європейськими партнерами в плані фіналізації цього проекту і його якнайшвидшого запуску", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, помічник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американська влада продовжать вводити санкції проти російських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу"Північний потік-2".