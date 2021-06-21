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У Путина надеются на диалог с США и ЕС в вопросе строительства "Северного потока-2"

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Понедельник 21 июня 2021 14:47
У Путина надеются на диалог с США и ЕС в вопросе строительства "Северного потока-2" Фото: Россия рассчитывает на диалог в вопросе строительства "Северного потока-2" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Россия надеется на диалог с США по вопросу строительства "Северного потока - 2". Также Кремль продолжит работать над завершением проекта с европейскими партнерами.

Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Песков отметил, что после встречи президентов Джо Байдена и Владимира Путина США сделали заявление относительно санкций против "Северного потока-2".

"Продолжим нашу работу. Рассчитываем, что, по крайней мере, хотя бы можно продолжать работу в ходе диалога с американцами, но и, конечно, продолжим работу с нашими европейскими партнерами в плане финализации этого проекта и его скорейшего запуска", - сказал Песков.

Напомним, помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американские власти продолжат вводить санкции против российских компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2".

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Владимир Путин Северный поток-2
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