У Путина - о меморандуме с Украиной: "Сроков нет и быть не может"

По словам спикера Кремля, в вопросе подготовки "меморандума по урегулированию с Украиной" нет никаких ориентировочных временных сроков, при этом "проект будет формулироваться РФ и Украиной, и будет вырабатываться единый текст".

"Сроков нет и быть не может. Понятно, что все хотят это сделать максимально быстро. Но, разумеется, весь "дьявол кроется в деталях". Бут формулироваться проекты и с российской стороны, и с украинской стороны. Будет произведен обмен этими проектами документа. Ну и потом сложные контакты все таки по выработке единого текста", - рассказал он.

Что еще рассказал спикер Путина

Кроме того, Песков сообщил, что во время разговора главы Кремля с президентом США Дональдом Трампом 19 мая обсуждалась тема "прямого контакта" Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также российский чиновник заявил, что контакты между РФ и Украиной сейчас "воссозданы и продолжаются", и что пока не принималось решение, где будут продолжаться контакты между Москвой и Киевом.

Представитель Кремля также подтвердил заинтересованность РФ "в устранении первопричин конфликта" с Украиной.