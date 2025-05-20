У Путіна - про меморандум з Україною: "Термінів немає і бути не може"

За словами речника Кремля, в питанні щодо підготовки "меморандуму щодо врегулювання з Україною" немає ніяких орієнтовних часових термінів, при цьому "проект формулюватиметься РФ та Україною, і вироблятиметься єдиний текст".

"Термінів немає і бути не може. Зрозуміло, що всі хочуть зробити це максимально швидко. Але, зрозуміло, весь "диявол криється в деталях". Будуть формулюватимуться проекти і з російського боку, і з українського боку. Буде проведено обмін цими проектами документа. Ну й потім - складні контакти все-таки щодо вироблення єдиного тексту", - розповів він.

Що ше розповів спікер Путіна

Крім того, Пєсков повідомив, що під час розмови глави Кремля з президентом США Дональдом Трампом 19 травня обговорювалася тема "прямого контакту" Путіна з президентом України Володимиром Зеленським.

Також російський чиновник заявив, що контакти між РФ та Україною зараз "відтворені і продовжуються", і що наразі не ухвалювалося рішення, де продовжуватимуться контакти між Москвою та Києвом.

Речник Кремля також підтвердив зацікавленість РФ "​​в усуненні першопричин конфлікту" з Україною.