"Гарантії безпеки". У США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо НАТО

Постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт поки не бачить можливості для великого компромісу з Росією щодо питання розширення Альянсу. У той же час США і європейські союзники залишаються прихильними діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для CNN .

"На даному етапі всі союзники прихильні діалогу з Росією, який пройде завтра (засідання Ради Росія-НАТО, - ред.). Але всі союзники єдині в тому, щоб повідомити росіянам, що якщо вони вирішать продовжити вторгнення до України, вони зіткнуться з величезними наслідками з боку НАТО, а також з боку ЄС теж", - зазначила Сміт.

Зазначимо, до цього Росія вимагала, щоб НАТО відмовило Україні в членстві в альянсі. Але за словами Сміт, вона не бачить "можливості для великого компромісу" в питанні розширення НАТО.

"На даний момент дозвольте мені бути гранично ясною - ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення. Двері залишаються відкритими. Ніхто не має права зачинити двері ногою. І будь-яке рішення про розширення буде як і раніше залишатися між альянсом НАТО і відповідною країною", - додала вона.