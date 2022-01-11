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"Гарантії безпеки". У США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо НАТО

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Брюссель, Вівторок 11 січня 2022 18:54
"Гарантії безпеки". У США не бачать можливості для компромісу з Росією щодо НАТО Фото: постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт (twitter.com/usambnato)
Автор: Сергей Новиков

Постійний представник США в НАТО Джуліанна Сміт поки не бачить можливості для великого компромісу з Росією щодо питання розширення Альянсу. У той же час США і європейські союзники залишаються прихильними діалогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю для CNN.

"На даному етапі всі союзники прихильні діалогу з Росією, який пройде завтра (засідання Ради Росія-НАТО, - ред.). Але всі союзники єдині в тому, щоб повідомити росіянам, що якщо вони вирішать продовжити вторгнення до України, вони зіткнуться з величезними наслідками з боку НАТО, а також з боку ЄС теж", - зазначила Сміт.

Зазначимо, до цього Росія вимагала, щоб НАТО відмовило Україні в членстві в альянсі. Але за словами Сміт, вона не бачить "можливості для великого компромісу" в питанні розширення НАТО.

"На даний момент дозвольте мені бути гранично ясною - ніхто не може змусити нас змінити політику НАТО щодо розширення. Двері залишаються відкритими. Ніхто не має права зачинити двері ногою. І будь-яке рішення про розширення буде як і раніше залишатися між альянсом НАТО і відповідною країною", - додала вона.

Нагадаємо, вчора пройшов перший раунд переговорів між США і Росією щодо стратегічної стабільності, на них Москва запевнила, що нібито не збирається нападати на Україну.

У той же час російська сторона чекає швидкої відповіді від США після зустрічі в Женеві, в тому числі щодо відмови від перспективи членства України в НАТО.

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