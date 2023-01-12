В Испании начинается обучение украинских военных: подробности

В Испанию на этой неделе прибудут украинские военнослужащие для базовой подготовки и обучения ПВО HAWK.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как отмечает издание, Испания примет 225 украинских военнослужащих на базе ВВС страны вблизи Мадрида. При этом Министерство обороны Испании уточнило, что 20 из них пройдут обучение по управлению системой ПВО HAWK для противодействия воздушным атакам.

Остальные военнослужащие, гражданские украинцы, то есть не имеющие военного опыта, пройдут базовую подготовку. Она будет включать тренировки по лечению людей, раненных в бою, и алгоритма действий против самодельных взрывных устройств.

"Это уже вторая группа украинских военных, которая прибыла в Испанию для обучения после тех 64 военных, прибывших в ноябре и декабре", - говорится в сообщении.

Учеба проходит в Толедо и является частью миссии Европейского союза по военной помощи Украине.

"Подготовка осуществляется по программе, разработанной для 400 украинских военнослужащих, чередующихся каждые два месяца", - уточнили в министерстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что Испания отправляет в Украину шесть единиц ПВО HAWK.