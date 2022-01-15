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Витік хімікатів на Донбасі може стати приводом для вторгнення Росії, - ГУР

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Київ, Субота 15 січня 2022 13:17
Витік хімікатів на Донбасі може стати приводом для вторгнення Росії, - ГУР Фото: для вторгнення в Україну можуть використовувати хімічну катастрофу (defence-ua.com)
Автор: Артем Горовенко

На окупованому Донбасі стався витік хімікатів. Українська розвідка вважає, що це може бити використано як привід для вторгнення Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

За даними розвідки, окупанти втратили контроль над хімікатами, які завозяться з Росії.

"За інформацією військової розвідки України, 14 січня до окупованої російськими військами Горлівки на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності відбувається витік в повітря отруйних речовин",-йдеться в повідомленні.

ГУР вважає, що ця техногенна катастрофа може бути використана для того, щоб звинуватити Україну в застосуванні отруйних хімічних речовин. У свою чергу, це може стати приводом для розширення російської збройної агресії.

Нагадаємо, в грудні міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що американські приватні військові компанії нібито готують провокацію на Донбасі. Зокрема, із застосуванням хімікатів. Українська сторона відповіла, що це є сценарієм російської провокації.

Напередодні стало відомо, що у США є доказ того, що Росія готує привід для вторгнення до України, здійснивши "провокацію під чужим прапором".

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