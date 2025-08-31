RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Путин встретится с Фицо в Китае

Фото: Роберт Фицо и российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшие дни встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Китае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ецгастіѵ.

Фицо является одним из немногих лидеров ЕС, кто с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года поддерживает регулярный контакт с Путиным.

Как уточняет помощник Кремля по вопросам внешней политики Юрий Ушаков, встреча была "запланированной", однако подробности тем обсуждения и точная дата не раскрываются.

Премьер Словакии планирует посетить Пекин на парад в среду, 3 сентября, посвященный завершению Азиатского театра военных действий Второй мировой войны. Путин в это время находится в Тяньцзине на саммите Шанхайской организации сотрудничества и должен занять место рядом с председателем Китая Си Цзиньпином на параде в Пекине.

Дипломатические шаги Фицо вызывают недовольство в ЕС: он неоднократно критиковал поддержку блока Украины и выступал против усилий по сокращению импорта энергоносителей из России. В то же время Словакия значительно зависит от российского газа.

В мае этого года Фицо также удивил Брюссель, посетив Москву на грандиозный парад Победы Путина на Красной площади, что еще больше углубило споры между Словакией и другими странами ЕС.

Встречу Путина и Фицо наблюдают с особым вниманием, ведь она может стать очередным сигналом напряжения внутри Европейского союза относительно политики в отношении России.

 

Напомним, Владимир Путин прибыл в Китай с четырехдневным визитом. Китайский глава Си Цзиньпин пригласил диктатора на парад к годовщине окончания Второй мировой войны.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский выражал надежду, что Китай будет призывать Путина к миру в Украине во время визита диктатора на саммит ШОС.

Кроме того, украинский МИД призвал страны, которые будут участвовать в саммите ШОС, решительно отреагировать на российские обстрелы. В частности осудить удар по Киеву, жертвами которого стали более 20 человек, включая детей.

Читайте РБК-Украина в Google News
КитайРоберт Фицо