Путин не остановится, украинцы воюют за нас, - эксгенсек НАТО призвал увеличить помощь Киеву

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky news .

Комментируя соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией Робертсон отметил, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства перед Киевом, перед лицом агрессии России.

"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами ", – сказал он.

Бывший генеральный секретарь НАТО рассказал, что российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Он считает, что если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами людей прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.

"Поэтому они воюют за нас, поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране (Британии), чтобы убедиться, что они получат оборудование, которое им нужно сейчас", - заявил Робертсон.

Соглашение между Британией и Украиной

Напомним, 12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с нашим государством.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки. Более подробно о документе – в материале РБК-Украина.