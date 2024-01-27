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Путин не остановится, украинцы воюют за нас, - эксгенсек НАТО призвал увеличить помощь Киеву

Суббота 27 января 2024 00:29
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Путин не остановится, украинцы воюют за нас, - эксгенсек НАТО призвал увеличить помощь Киеву Фото: эксгенсек НАТО призвал увеличить производство оружия для помощи Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Эксгенсек НАТО и бывший министр обороны Великобритании Джордж Робертсон призвал увеличить помощь Украине и наращивать производство оружия и боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Sky news.

Комментируя соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Великобританией Робертсон отметил, что премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак должен взять на себя ощутимые многолетние обязательства перед Киевом, перед лицом агрессии России.

"Мы должны держать Украину на первом месте в повестке дня, потому что они борются за нас там. Я хочу многолетних обязательств, единственное, к чему прислушивается Кремль, это сколько лет мы будем с украинцами ", – сказал он.

Бывший генеральный секретарь НАТО рассказал, что российское вторжение полностью нарушило международный порядок. Он считает, что если Путину удастся поглотить страну с 44 миллионами людей прямо в самом сердце Европы, то он не остановится.

"Поэтому они воюют за нас, поэтому я считаю, что нам нужно наращивать производство оружия и боеприпасов в этой стране (Британии), чтобы убедиться, что они получат оборудование, которое им нужно сейчас", - заявил Робертсон.

Соглашение между Британией и Украиной

Напомним, 12 января премьер Британии Риши Сунак во время своего визита в Киев подписал с президентом Украины Владимиром Зеленским соглашение о гарантиях безопасности сроком на 10 лет. Таким образом, Великобритания стала первой страной, подписавшей подобное соглашение с нашим государством.

Соглашение предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки. Более подробно о документе – в материале РБК-Украина.

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