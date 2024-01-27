Путін не зупиниться, українці воюють за нас, - ексгенсек НАТО закликав збільшити допомогу Києву

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Sky news .

Коментуючи угоду про безпекові гарантії між Україною та Великою Британією Робертсон зазначив, що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак повинен взяти на себе відчутні багаторічні зобов’язання перед Києвом, перед обличчям агресії Росії.

"Ми повинні тримати Україну на першому місці в порядку денному, тому що вони борються за нас там. Я хочу багаторічних зобов’язань, єдине, до чого прислухається Кремль, це скільки років ми будемо з українцями ", - сказав він.

Колишні генеральний секретар НАТО розповів, що російське вторгнення повністю порушило міжнародний порядок. Він вважає, що, якщо Путіну вдасться поглинути країну з 44 мільйонами людей прямо в самому серці Європи, то він не зупиниться.

"Тож вони воюють за нас, і тому я вважаю, що нам потрібно нарощувати виробництво зброї та боєприпасів у цій країні (Британії), щоб переконатися, що вони отримають обладнання, яке їм потрібно зараз", - заявив Робертсон.

Угода між Британією та Україною

Нагадаємо, 12 січня прем'єр Британії Ріші Сунак під час свого візиту до Києва підписав з президентом України Володимиром Зеленським угоду про гарантії безпеки терміном на 10 років. Таким чином, Велика Британія стала першою країною, яка підписала подібну угоду з нашою державою.

Угода передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки. Більш детально про документ - у матеріалі РБК-Україна.