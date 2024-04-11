Путин сделал циничное заявление об ударах по энергообъектам Украины

Российский диктатор Владимир Путин высказался о террористических атаках своих солдат на энергетические объекты Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи главы Кремля с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко.

По его словам, удары по энергетическим объектам якобы связаны с "решением одной из задач, которые РФ перед собой ставила".

"Это - демилитаризация. Мы, прежде всего, исходим из того, что мы таким образом влияем на оборонно-промышленный комплекс Украины, причем напрямую", - добавил он.

При этом российский диктатор рассказал, что обстрел "стал ответом" на украинские удары по "российским энергообъектам".

"Мы даже, исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее", - нафантазировал глава Кремля.