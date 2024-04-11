Путін зробив цинічну заяву про удари по енергооб'єктах України

Російський диктатор Володимир Путін висловився про терористичні атаки своїх солдатів на енергетичні об'єкти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави Кремля із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

За його словами, удари по енергетичних об'єктах нібито пов'язані з "вирішенням одного з завдань, які РФ перед собою ставила".

"Це - демілітаризація. Ми перш за все виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо", - додав він.

При цьому російський диктатор розповів, що обстріл "став відповіддю" на українські удари по "російських енергооб'єктах".

"Ми навіть, виходячи з гуманітарних міркувань, узимку не завдавали жодних ударів. Маю на увазі, що не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо", - нафантазував глава Кремля.