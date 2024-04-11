Путін зробив цинічну заяву про удари по енергооб'єктах України
Російський диктатор Володимир Путін висловився про терористичні атаки своїх солдатів на енергетичні об'єкти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі глави Кремля із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
За його словами, удари по енергетичних об'єктах нібито пов'язані з "вирішенням одного з завдань, які РФ перед собою ставила".
"Це - демілітаризація. Ми перш за все виходимо з того, що ми таким чином впливаємо на оборонно-промисловий комплекс України, причому безпосередньо", - додав він.
При цьому російський диктатор розповів, що обстріл "став відповіддю" на українські удари по "російських енергооб'єктах".
"Ми навіть, виходячи з гуманітарних міркувань, узимку не завдавали жодних ударів. Маю на увазі, що не хотіли залишити без енергопостачання соціальні установи, лікарні тощо", - нафантазував глава Кремля.
Обстріл України 11 квітня
Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, російські окупанти завдали чергового масованого удару по Україні. Для цього вони використовували дрони-камікадзе та ракети.
Головними цілями ворога стали об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, внаслідок удару було зруйновано Трипільську ТЕС, що знаходиться у Київській області.
Також кілька об'єктів пошкоджено у Харківській області. Через це у Харкові та інших населених пунктах запровадили графіки відключення світла.
Міноборони РФ вже заявило про те, що такі обстріли були відповіддю на удари України по нафтопереробних заводах РФ.
Більш детально про наслідки атаки окупантів - у матеріалі РБК-Україна.
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