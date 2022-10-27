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Путин наконец-то раскрыл свой план "спецоперации" в Украине

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Москва, Четверг 27 октября 2022 18:41
Путин наконец-то раскрыл свой план "спецоперации" в Украине Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Планом российской войны в Украине, как оказалась, является якобы помощь жителям Донбасса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай".

По его словам, самая главная задача войны в Украине - это якобы помощь Донбассу.

"Если бы мы действовали по-другому, то не смогли бы с двух сторон вокруг Донбасса разместить наши вооруженные силы. Второе - "Луганская народная республика" освобождена полностью, идут мероприятия, связанные с "Донецкой республикой", - отметил Путин.

Он также подчеркнул, что Россия "не могла не откликнуться на желание людей, которые видели свое будущее в ее составе".

"План и цель одна - помощь людям, которые проживают на Донбассе. Из этого мы исходим, а что конкретно планирует Генштаб, я знаю, конечно, но мне кажется, что это не тот случай, когда об этом нужно в деталях говорить", - добавил Путин.

Напомним, ранее Путин рассказал, что начал войну в Украине, поскольку западные страны якобы послали Россию подальше, когда речь шла о гарантиях взаимной безопасности.

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