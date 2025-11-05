RU

Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия начнет подготовку к "полномасштабным ядерным испытаниям". Диктатор Владимир Путин поручил чиновникам заняться этим вопросом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС и "Коммерсантъ".

Во время совещания постоянных членов совета безопасности РФ речь зашла о ядерном оружии. 

"Считаю целесообразным подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям начать немедленно. Готовность сил центрального полигона на архипелаге Новая Земля позволяет обеспечить проведение в сжатые сроки", - заявил министр обороны Андрей Белоусов, обращаясь к Путину. 

В ответ диктатор начал раздавать приказы своим подчиненным. 

"Поручаю МИД, Минобороны РФ, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - заявил он. 

По его словам, если США или другие государства-участники договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, проведут такие испытания, то и Россия "должна будет соответствующим образом предпринять адекватный ответ". 

Стоит заметить, что в течение последних недель Путин неоднократно хвастался успешными испытаниями "нового" российского оружия. Речь шла о ракете "Буревестник" с ядерной установкой и подводном дроне "Посейдон" с ядерной установкой. 

США возобновят ядерные испытания

Напомним, президент США Дональд Трамп на прошлой неделе заявил о том, что его страна возобновит проведение ядерных испытаний.

Американский лидер добавил, что принял такое решение, поскольку "другие страны" уже возобновили ядерные испытания. О каких именно странах речь - он не уточнил.

При этом сегодня, 5 ноября, стало известно о тестовом запуске американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Она пролетела более 6 тысяч километров.

