Путин не смог договориться с лидером Сирии по ключевому для себя вопросу

Украина, Воскресенье 19 октября 2025 22:49
Путин не смог договориться с лидером Сирии по ключевому для себя вопросу Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

Вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных баз в Сирии остается нерешенным, несмотря на недавний визит сирийского лидера Ахмеда аш-Шаара и предложение Владимира Путина об "углублении дружбы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Сирии Асаада аш-Шибани, которого цитирует Asharq Al-Awsat.

Все договоренности с Россией, заключенные при предыдущем режиме, пока приостановлены и считаются неприемлемыми, новые соглашения пока не достигнуты.

Как отметил министр иностранных дел Сирии, во время визита в Москву Ахмед аш-Шаара обсудил вопросы дальнейшей судьбы бывшего президента Башара Асада, который после свержения бежал в Россию, а также возможные направления сотрудничества в случае урегулирования разногласий.

По словам главы МИД, отношения с Москвой должны строиться в интересах сирийского народа, и власти страны не намерены идти на уступки, которые могли бы ущемить его права.

Смена режима в Сирии

Напомним, Ахмед аш-Шараа был лидером группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", которая действовала на севере Сирии. После длительных боевых действий и падения режима диктатора Башара Асада в 2024 году он возглавил переходную администрацию страны.

Международная коалиция, в частности Турция и Катар, поддержала его кандидатуру как компромиссную фигуру для стабилизации Сирии.

В начале 2025 года аш-Шараа официально стал президентом переходного правительства. Его основной целью стало прекращение войны, создание новой конституции и подготовка к демократическим выборам.

Российские базы в Сирии

Россия поддерживала режим Башара Асада во время гражданской войны в Сирии. Именно при его правлении Москва разместила в стране свои военные контингенты - на базах в Тартусе и Хмеймиме, где с 2015 года находятся тысячи российских военных.

Два основных объекта - военно-морская база в Тартусе и авиабаза Хмеймим вблизи Латакии - остаются ключевыми элементами влияния России на Ближнем Востоке. В 2017 году Москва и Дамаск подписали соглашение об использовании этих баз сроком на 49 лет - до 2066 года.

Однако после смены власти в Сирии будущее этих баз выглядит неопределенным. Аналитики отмечают, что сохранение военного присутствия может стать для Кремля последней возможностью удержать хотя бы часть влияния в регионе, который постепенно переходит под контроль других игроков.

После смены власти президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене санкций против Сирии, которые действовали в отношении страны начиная с 2004 года.

Также известно, что Украина и Сирия подписали коммюнике о восстановлении дипломатических отношений.

