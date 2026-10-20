ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Буданов заявил о тяжелых переговорах ради мира и разбил фейк РФ о Доброполье

16:19 20.10.2026 Вт
2 мин
aimg Иван Носальский
Буданов заявил о тяжелых переговорах ради мира и разбил фейк РФ о Доброполье Фото: Кирилл Буданов, руководитель ОП (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Украина продолжает тяжелые переговоры с США ради завершения войны с Россией. Сейчас важно, чтобы стороны реально оценивали ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram.

По его словам, стойкий мир нужен не только Украине. Поэтому все стороны должны действовать выверено и пользоваться только правдивой информацией.

"Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речь не идет", - подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание, что командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Иванаев сознательно обманывает диктатора Владимира Путина, запугивает своих подопечных и ставит им невыполнимые задачи продемонстрировать захват Доброполья любой ценой.

По словам руководителя ОП, никакие фейки не изменят реальность.

Стоит заметить, что сегодня, 20 ноября, в Осло пройдут переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским и американской делегации, в которую вошли спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Фейк о Доброполье

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин провел совещание с военным командованием.

Ему, как обычно, доложили об "успехах" российской армии. В частности, Путина заверили, что Доброполье якобы перешло под контроль солдат РФ.

Также главе Кремля отчитались о "начале" массированных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Донецкая область Доброполье Кирилл Буданов Мирные переговоры Война в Украине
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко