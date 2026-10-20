Буданов заявил о тяжелых переговорах ради мира и разбил фейк РФ о Доброполье

Украина продолжает тяжелые переговоры с США ради завершения войны с Россией. Сейчас важно, чтобы стороны реально оценивали ситуацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Украины Кирилла Буданова в Telegram .

По его словам, стойкий мир нужен не только Украине. Поэтому все стороны должны действовать выверено и пользоваться только правдивой информацией.

"Объективный факт в том, что Доброполье находится под контролем Украины, а потому ни о каком "захвате" этого украинского города российскими войсками речь не идет", - подчеркнул Буданов.

Он обратил внимание, что командующий российской группировкой войск "Центр" Андрей Иванаев сознательно обманывает диктатора Владимира Путина, запугивает своих подопечных и ставит им невыполнимые задачи продемонстрировать захват Доброполья любой ценой.

По словам руководителя ОП, никакие фейки не изменят реальность.

Стоит заметить, что сегодня, 20 ноября, в Осло пройдут переговоры украинской делегации во главе с президентом Владимиром Зеленским и американской делегации, в которую вошли спецпредставители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер.

Фейк о Доброполье

Напомним, на прошлой неделе российский диктатор Владимир Путин провел совещание с военным командованием.

Ему, как обычно, доложили об "успехах" российской армии. В частности, Путина заверили, что Доброполье якобы перешло под контроль солдат РФ.