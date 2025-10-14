RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Путин соврал? В НАТО не видят разработку в РФ нового оружия в ответ на Tomahawk

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Североатлантический альянс пока не наблюдает, что Россия производит новое оружие, как заверял диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник НАТО, сообщает РБК-Украина.

"Что касается реакции на Tomahawk, да, я считаю, что мы не видим новых видов вооружений. Разработки россиян на самом деле не включали ни одного нового вооружения - ни одно новое оружие не было введено. Мы наблюдаем обычные циклы испытаний, которые Россия продолжает в рамках своих военных программ на протяжении всего конфликта", - отметил он.

По словам чиновника Альянса, скорее всего реакция России будет проявляться в безответственной риторике с бряцанием ядерным оружием. 

Также он предположил, что возможно обострение конфликта вдоль всей линии фронта и новые удары по Украине в качестве "наказания". 

"Но я не считаю, что существует какая-то конкретная, неожиданная реакция, которую россияне могли бы осуществить, что была бы непредсказуемой", - обратил внимание представитель НАТО. 

Что сказал Путин

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что ответ России на возможные поставки Украине ракет Tomahawk - "это усиление ПВО".

Также глава Кремля заверял, что в России могут уже в ближайшее время объявить появление "новых видов оружия".

По словам Путина, уже проходят "успешные испытания".

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинНАТОРоссийская ФедерацияTomahawkВойна в Украине