Путін збрехав? У НАТО не бачать розробку в РФ нової зброї у відповідь на Tomahawk

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Північноатлантичний альянс поки що не спостерігає, що Росія виробляє нову зброю, як запевняв диктатор Володимир Путін.

Про це заявив високопоставлений чиновник НАТО, повідомляє РБК-Україна.

"Що стосується реакції на Tomahawk, так, я вважаю, що ми не бачимо нових видів озброєнь. Розробки росіян насправді не включали жодного нового озброєння - жодна нова зброя не була введена. Ми спостерігаємо звичайні цикли випробувань, які Росія продовжує в рамках своїх військових програм протягом усього конфлікту", - зазначив він.

За словами чиновника Альянсу, найімовірніше, реакція Росії проявлятиметься в безвідповідальній риториці з брязканням ядерною зброєю.

Також він припустив, що можливе загострення конфлікту вздовж усієї лінії фронту і нові удари по Україні як "покарання".

"Але я не вважаю, що існує якась конкретна, несподівана реакція, яку росіяни могли б здійснити, що була б непередбачуваною", - звернув увагу представник НАТО.

Що сказав Путін

Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що відповідь Росії на можливі поставки Україні ракет Tomahawk - "це посилення ППО".

Також глава Кремля запевняв, що в Росії можуть вже найближчим часом оголосити появу "нових видів зброї".

За словами Путіна, вже проходять "успішні випробування".

