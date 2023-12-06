Путин увеличил давление на фронте перед выборами, но ВСУ держат удар, - Зеленский

"Путин собирается сымитировать избрание на новый президентский срок, и, чтобы унять рост недовольства россиян результатами войны, он значительно увеличил давление на фронте. Впрочем, наши воины выдерживают удары - Путин не выиграл ни одной операции за этот год", - подчеркнул глава украинского государства.

По словам Зеленского, наши военные сохраняют важные плацдармы на нескольких направлениях фронта и готовится к следующим шагам. В этом ВСУ очень помогает дальнобойное оружие.

Президент отметил, что Украина имеет реалистическую стратегию действий и ее усилия при поддержке союзников могут обеспечить успех на земле.

Президентские выборы в России

Напомним, президентские выборы в России запланированы на март 2024 года.

Но их проведение - формальность, а результаты уже предопределены - российский диктатор Владимир Путин останется при власти. Об этом открыто заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, диктатора переизберут на следующий срок с результатом более 90%.

Таким образом, Путин останется при власти еще по меньшей мере до 2030 года.

Недавно стало известно, что Путин утвердил поправки к закону о выборах президента, которые усложнят слежку за фальсификациями.