Путін збільшив тиск на фронті перед виборами, але ЗСУ тримають удар, - Зеленський

"Путін збирається зімітувати обрання на новий президентський термін, і, щоб угамувати зростання невдоволення росіян результатами війни, він значно збільшив тиск на фронті. Втім, наші воїни витримують удари - Путін не виграв жодної операції за цей рік", - наголосив глава української держави.

За словами Зеленського, наші військові зберігають важливі плацдарми на кількох напрямках фронту та готуються до наступних кроків. У цьому ЗСУ дуже допомагає далекобійна зброя.

Президент зазначив, що Україна має реалістичну стратегію дій та її зусилля за підтримки союзників можуть забезпечити успіх на землі.

Президентські вибори у Росії

Нагадаємо, президентські вибори у Росії заплановані на березень 2024 року.

Але їхнє проведення - формальність, а результати вже визначені наперед - російський диктатор Володимир Путін залишиться при владі. Про це відкрито заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. За його словами, диктатора переоберуть на наступний термін з результатом понад 90%.

Таким чином, Путін залишиться при владі ще щонайменше до 2030 року.

Нещодавно стало відомо, що Путін затвердив поправки до закону про вибори президента, які ускладнять стеження за фальсифікаціями.