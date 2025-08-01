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Путин заявил о "захвате" Часового Яра россиянами: в ЦПД опровергли

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска якобы захватили Часов Яр в Донецкой области, а украинская власть якобы "не информирована о событиях на фронте".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина для "ТАСС" и Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО.

В частности, во время совместного выступления с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко российский диктатор заявил, что Часов Яр якобы "уже несколько дней" контролируется российской оккупационной армией.

А украинское высшее военно-политическое руководство, мол, "не очень информировано о событиях на фронте", поскольку отвергает российскую ложь, добавил Путин.

На заявления Путина отреагировали в ЦПД, отметив, что житель Кремля, как и всегда, публично врет.

"Путин солгал об оккупации города Часов Яр. Конечно же, россияне сейчас не контролируют Часов Яр", - написал руководитель ЦПИ Андрей Коваленко.

Россия врет о "взятии" Часового Яра

Отметим, 31 июля, Минобороны России заявило о "захвате" города Часов Яр Донецкой области. В ОТГ "Хортица" высмеяли заявления россиян и опровергли их ложь: город находится под контролем ВСУ. Кроме того, украинские военные объяснили "перфомансы" россиян в Часовом Яру.

Больше об обороне одного из ключевых городов Донетчины - в репортаже РБК-Украина "Здесь проходит молодость". Как добровольцы держат Часов Яр".

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Часов ЯрВойна в Украине