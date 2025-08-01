Путін заявив про "захоплення" Часового Яру росіянами: в ЦПД спростували

Зокрема, під час спільного виступу із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком російський диктатор заявив, що Часів Яр нібито "вже кілька днів" контролюється російською окупаційною армією.

А українське вище військово-політичне керівництво, мовляв, "не дуже поінформовано про події на фронті", оскільки відкидає російську брехню, додав Путін.

На заяви Путіна відреагували в ЦПД, зазначивши, що мешканець Кремля, як і завжди, привселюдно бреше.

"Путін збрехав про окупацію міста Часів Яр. Звісно ж, росіяни зараз не контролюють Часів Яр", - написав керівник ЦПД Андрій Коваленко.