RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными

22:03 09.05.2026 Сб
2 мин
Что сказал Путин об обмене пленными?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)

Глава Кремля Владимир Путин фактически срывает договоренность об обмене пленными с Украиной в формате 1000 на 1000.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение диктатора РФ с росСМИ.

Читайте также: Украина готовит новые обмены пленными, - Зеленский

По утверждению Путина, обмен пленными предложила якобы Россия и еще 5-го числа. Он говорит, что Украина якобы сказала, что подумает об обмене, но потом по итогу отказалась.

"Мы 5 мая передали украинской стороне предложения об обмене и направили в Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200. А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали что они не готовы к этому обмену", - заявил Путин

Также он добавил, что новых предложений якобы не было, но утверждает, что от США как раз таки поступило предложение об обмене 1000 на 1000, и Москва его сразу же поддержала.

"Поэтому когда прозвучало предложение президента США Трампа, мы конечно это сразу же поддержали. И конечно рассчитываем на то, что в данном случае все таки украинская сторона отреагирует на предложение президента США" - резюмировал он.

Что предшествовало

Напомним, что Минобороны РФ в начале недело объявили о перемирии 8 и 9 мая. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил не ждать этих дат и начать режим "тишины" в ночь на 6 число, который по итогу РФ нарушила. По этой причине в ночь на 7 и 8 число Украина действовала зеркально.

Уже вечером 8 числа президент США Дональд Трамп объявил, что по его запросу Украина и Россия согласились на перемирие 9, 10 и 11 числа, добавив, что оно будет включать в себя обмен 1000 на 1000 военнопленных.

Сразу же после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подтвердил согласие на перемирие, отметив, что дополнительным аргументом станет обмен пленными.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в УкраинеВладимир ПутинОбмен пленнымиПеремирие России и Украины