Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными

По утверждению Путина, обмен пленными предложила якобы Россия и еще 5-го числа. Он говорит, что Украина якобы сказала, что подумает об обмене, но потом по итогу отказалась.

"Мы 5 мая передали украинской стороне предложения об обмене и направили в Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200. А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали что они не готовы к этому обмену", - заявил Путин

Также он добавил, что новых предложений якобы не было, но утверждает, что от США как раз таки поступило предложение об обмене 1000 на 1000, и Москва его сразу же поддержала.

"Поэтому когда прозвучало предложение президента США Трампа, мы конечно это сразу же поддержали. И конечно рассчитываем на то, что в данном случае все таки украинская сторона отреагирует на предложение президента США" - резюмировал он.