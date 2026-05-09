Путин заявил, что Украина якобы "не готова" к обмену пленными

Глава Кремля Владимир Путин фактически срывает договоренность об обмене пленными с Украиной в формате 1000 на 1000.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на общение диктатора РФ с росСМИ.
По утверждению Путина, обмен пленными предложила якобы Россия и еще 5-го числа. Он говорит, что Украина якобы сказала, что подумает об обмене, но потом по итогу отказалась.
"Мы 5 мая передали украинской стороне предложения об обмене и направили в Украину список из 500 украинских военнослужащих, находящихся в России. Первоначально реакция была такая, что нужно посмотреть повнимательнее, может быть не все 500, может быть 200. А потом вообще они сошли с радаров и прямо сказали что они не готовы к этому обмену", - заявил Путин
Также он добавил, что новых предложений якобы не было, но утверждает, что от США как раз таки поступило предложение об обмене 1000 на 1000, и Москва его сразу же поддержала.
"Поэтому когда прозвучало предложение президента США Трампа, мы конечно это сразу же поддержали. И конечно рассчитываем на то, что в данном случае все таки украинская сторона отреагирует на предложение президента США" - резюмировал он.
Напомним, что Минобороны РФ в начале недело объявили о перемирии 8 и 9 мая. Но президент Украины Владимир Зеленский предложил не ждать этих дат и начать режим "тишины" в ночь на 6 число, который по итогу РФ нарушила. По этой причине в ночь на 7 и 8 число Украина действовала зеркально.
Уже вечером 8 числа президент США Дональд Трамп объявил, что по его запросу Украина и Россия согласились на перемирие 9, 10 и 11 числа, добавив, что оно будет включать в себя обмен 1000 на 1000 военнопленных.
Сразу же после этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что подтвердил согласие на перемирие, отметив, что дополнительным аргументом станет обмен пленными.