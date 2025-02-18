Условия мира между Украиной и Россией должны устраивать все стороны, - Рубио

Война между Украиной и Россией должна завершиться на таких условиях, которые будут устраивать обе стороны. В таком случае мир будет долгосрочным.

Рубио после переговоров с российскими чиновниками в Саудовской Аравии заявил, что он "убежден" в готовности России "начать серьезный процесс, чтобы определить, как можно положить конец войне".

"Сможем ли мы в конечном итоге достичь такого результата, очевидно, будет зависеть от готовности каждой из сторон этого конфликта согласиться на определенные вещи", - добавил глава Госдепа США.

По его словам, встреча между американскими и российскими чиновниками "закладывает основу" для будущих контактов. Но результат будет зависеть от того, смогут ли стороны не просто брать на себя обязательства, но и исполнять их. И это "удастся выяснить в ближайшие недели".

"И когда вы говорите о долгосрочном и устойчивом завершении конфликта, это означает, что оно приемлемо для всех его участников. И это, безусловно, включает в себя Украину, а также наших партнеров в Европе и, конечно, российскую сторону", - отметил госсекретарь.