Путін заявив, що Росія не втручалася у вибори в США

Звинувачення у втручанні Росії в президенські вибори в США Путін назвав "чистою маячнею"

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін заявив, що Росія не втручалась у президентські вибори в Сполучених Штатах Америки (США) у 2016 році. Про це Путін сказав у ході зустрічі із презилентом США Дональдом Трампом в Хельсінкі, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Путін відхилив звинувачення у тому, що Москва зібрала компромат на опонента Трампа - Хіларі Клінтон. Подібні заяви російський президент вважає "чистою маячнею".

Дональд Трамп за результатами зустрічі з Путіним заявив, що російська сторона вияила бажання "співпрацювати у розслідуванні".

"Путін вкрай сильно і потужно заявив, що він цього не робив. І він запропонував, щоб люди, які працюють над цією справою, працювали разом з Росією", - заявив американський лідер.

Проте, відповідаючи на запитання щодо можливого втручання Кремля у вибори в США, Путін зізнався, що кандидатура Трампа особисто йому імпонувала більше.

"Так, я хотів, щоб він (Трамп, - ред.) переміг, оскільки він говорив про нормалізацію російсько-американських відносин", - заявив президент РФ.

Щодо даних американської розвідки про можливе російське втручання у демократичні роцеси Сполучених Штатів, Путін згадав і своє минуле під час роботи в розвідці та додав, що Росія готова допомагати в розслідуванні.

"Нехай комісія спецпрокурора США Роберта Мюлера вишле нам запит - ми проведемо відповідну роботу і дамо відповідь", - сказав Путін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Путін назвав переговори з Трампом "успішними і корисними".