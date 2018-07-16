Путін назвав переговори з Трампом "успішними і корисними"

За словами Путіна, сьогодні і Росія, і США стикаються з абсолютно іншими викликами"

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав переговори з президентом США Дональдом Трампом "успішними і корисними". Про це Путін заявив на прес-конференції за результатами зустрічі.

"Переговори з президентом США Дональдом Тампом пройшли у відвертій і діловій атмосфері. Вважаю їх успішними і корисними", - заявив він.

За словами Путіна, сьогодні і Росія, і США "стикаються з абсолютно іншими викликами". Зокрема, такими викликами Путін назвав розбалансування безпеки і стабільності, регіональні кризи, проблеми у світовій економіці.

"Впорається з цим можна лише об'єднуючи зусилля", - заявив він, зазначивши, що в ході зустрічі обговорювалося повернення до співпраці США і РФ до колишнього рівня.

"Ми несемо особливу відповідальність за міжнародну безпеку", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зустріч Трампа і Путіна тривала понад дві години.