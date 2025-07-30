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Путин не заслужил отсрочки: сенатор США призвал ускориться с санкциями

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Сенатор Конгресса США Ричард Блюменталь заявил, что нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий "Суспільному".

По словам Блюменталя, глава Кремля Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени.

"Я соглашаюсь, что Владимир Путин не заслуживает дополнительного времени, и нам нужно ускориться с голосованием законопроекта о санкциях. Все что делает президент - в правильном направлении, но я сильно адвокатирую за то, чтобы санкции были 500%, а не 100%", - заявил сенатор США.

Кроме того, он предлагает "воспользоваться моментом, чтобы проголосовать за законопроект. Блюменталь  сообщил, что в Сенате насчитается 85 сторонников, и при необходимости возможно набрать 90 голосов.

Он подчеркнул, что сейчас голосование является достижимой и необходимой целью, и как раз в этот момент время для действия.

"Именно сейчас время для действия, не только из-за исполнительного приказа президента, но и из-за законодательной инициативы, чтобы показать единство между президентом и Конгрессом... Нам необходимо проголосовать за этот закон, чтобы показать, что мы выполняем наши обязательства Украине", - сказал сенатор.

Резюмируя Блюменталь добавил, что законопроект о санкциях проти РФ поможет "остановить войну" и "Путин должен это понять".

Трамп сократил срок для Путина

Напомним, в первой половине июля президент США Дональд Трамп заявил, что дает Путину 50 дней на то, чтобы завершить войну в Украине. В ином случае он пригрозил санкциями (вторичными тарифами) для покупателей сырья из РФ.

Однако 28 июля Трамп заявил, что решил изменить условия и теперь у Путина осталось 10-12 дней. Причем он сказал, что рассматривает не только вторичные тарифы, но и вторичные санкции против РФ.

Вчера Трамп уточнил, что отсчет 10 дней начинается с 29 июля.

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