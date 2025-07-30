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Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Путін не заслужив відстрочки: сенатор США закликав прискоритися із санкціями

Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Сенатор Конгресу США Річард Блюменталь заявив, що потрібно прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар "Суспільному".

За словами Блюменталя, глава Кремля Володимир Путін не заслуговує на додатковий час.

"Я погоджуюся, що Володимир Путін не заслуговує на додатковий час, і нам потрібно прискоритися з голосуванням законопроєкту про санкції. Усе що робить президент - у правильному напрямку, але я сильно адвокатую за те, щоб санкції були 500%, а не 100%", - заявив сенатор США.

Крім того, він пропонує "скористатися моментом, щоб проголосувати за законопроєкт. Блюменталь повідомив, що в Сенаті налічується 85 прихильників, і за необхідності можливо набрати 90 голосів.

Він наголосив, що зараз голосування є досяжною і необхідною метою, і якраз у цей момент час для дії.

"Саме зараз час для дії, не тільки через виконавчий наказ президента, а й через законодавчу ініціативу, щоб показати єдність між президентом і Конгресом... Нам необхідно проголосувати за цей закон, щоб показати, що ми виконуємо наші зобов'язання Україні", - сказав сенатор.

Резюмуючи Блюменталь додав, що законопроєкт про санкції проти РФ допоможе "зупинити війну" і "Путін має це зрозуміти".

Трамп скоротив термін для Путіна

Нагадаємо, в першій половині липня президент США Дональд Трамп заявив, що дає Путіну 50 днів на те, щоб завершити війну в Україні. В іншому випадку він пригрозив санкціями (вторинними тарифами) для покупців сировини з РФ.

Однак 28 липня Трамп заявив, що вирішив змінити умови і тепер у Путіна залишилося 10-12 днів. Причому він сказав, що розглядає не тільки вторинні тарифи, але і вторинні санкції проти РФ.

Вчора Трамп уточнив, що відлік 10 днів починається з 29 липня.

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