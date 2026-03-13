Путин предложил Трампу перевезти уран Ирана в Россию: Axios узнало ответ лидера США

По данным издания, в понедельник в ходе разговора с Трампом Путин поднял несколько идей по прекращению войны между США и Ираном. Предложение о перевозке урана было одним из них, однако американский лидер отказался от такой затеи.

"Это предложение поступало не в первый раз. Оно не было принято. Позиция США заключается в том, что нам необходимо обеспечить сохранность урана", - сказал американский чиновник.

Издание уточняет, что речь шла о передаче 450 кг урана обогащенного до 60%. Его, как известно, можно переработать в оружейный уран в течение нескольких недель и его будет достаточно, чтобы создать более чем 10 ядерных бомб.

Касаемо того, что предложение о передаче было уже не раз, Axios отмечает следующие факты. По их данным, РФ выдвигала аналогичные предложение во время американо-иранских ядерных переговоров в мае 2025 года - то есть до того, как США и Израиль атаковали иранские ядерные объекты в июне. А также подобное предложение было сделано за несколько недель до начала нынешней войны.

Какие могут быть варианты

Агентство добавило, что во время последнего раунда переговоров перед войной, Иран отклонил идею передачи урана и предложил разбавлять его на собственных объектах под надзором МАГАТЭ. Но пока неясно, примет ли Тегеран это предложение сейчас.

"Президент общается со всеми - с Си Цзиньпином, Путиным, европейцами - и он всегда готов заключить сделку. Но это должна быть хорошая сделка. Президент не заключает плохих сделок", - пояснил чиновник США.

При этом в пятницу глава Пентагона Пит Хегсет заявил на пресс-конференции, что у США "есть ряд вариантов" для установления контроля над высокообогащенным иранским ураном. По его словам, одним из вариантов является добровольная передача Ираном запасов, что США "приветствовали бы".

"Они не были готовы пойти на это в ходе переговоров. Я никогда не расскажу этой группу или всему миру, на что мы готовы пойти и как далеко мы готовы зайти. Но к нас, безусловно, есть варианты", - добавил он.

В этом контексте Axios вспоминает недавний свой материал, в котором говорилось, что США и Израиль обсуждали отправку спецназа в Иран для обеспечения безопасности ядерного арсенала на более позднем этапе войны.