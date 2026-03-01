США нанесли почти 900 ударов по Ирану за 12 часов: детали операции

В первые 12 часов военной операции против Ирана американские силы нанесли около 900 ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию корреспондента Fox News Дженнифер Гриффин в соцсети Х .

По данным корреспондента Fox News Дженнифер Гриффин, атаки осуществлялись "с суши, воздуха и моря, включая беспилотники". Одновременно военные США отражали массированный ответный обстрел.

"Сегодня Иран выпустил около 300 ракет. У них есть 2000 ракет большой дальности и 2000 ракет меньшей дальности. С прошлого лета они восстановили свой арсенал", – говорится в публикации.

Атаки в Бахрейне и цели операции

Журналистка уточнила, что в Бахрейне Иран нанес удар по "пустому складу" и радиолокационной системе Ray Dome.

По словам представителя Минобороны США, в регионе задействованы резервные системы, и "ничто из того, что произошло, не повлияло на миссию".

Цель операции, как отмечается, состоит в том, чтобы лишить Иран возможности наносить удары по соседним государствам.

Продолжение операции

В сообщении подчеркивается, что США и их партнеры осведомлены о местонахождении высокообогащенного урана Ирана, однако доступ к нему затруднен.

Ожидается, что операция продлится "несколько недель", хотя президент США может принять решение о ее завершении раньше.

Также один из американских чиновников сообщил, что часть средств противовоздушной обороны Ирана сохраняется, и на их уничтожение потребуется несколько дней.