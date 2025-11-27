Путин запутался в географии Донбасса и нафантазировал "бои за Комсомольск"

Путин в очередной раз заявил о том, что Покровск и Мирноград якобы окружены. На этот раз он заверял, что "70% Покровска захвачено, а на юге Мирнограда уже отсекли группировку ВСУ".

"А дальше что? Если посмотреть на карту - дальше Комсомольск. А севернее – Купянск, Славянск, Северск. В Комсомольске внутри города идут боевые действия, продвижение идет дальше", - добавил диктатор.

Вероятнее всего, Путин имел в виду Константиновку, поскольку никакого Комсомольска на подконтрольной Украине части Донецкой области нет.

Город с похожим названием - Комсомольское - находится на юге Донетчины недалеко от Мариуполя, но он под оккупацией с 2014 года и переименован в Кальмиусское в 2016 году решением Верховной Рады.

Диктатор не остановил свои фантазии и заявил о том, что под контроль россиян в Северске "перешло 1700 зданий из 8000". Это утверждение также звучит довольно сомнительно, если учитывать, что в мирное время там жило только около 10 800 человек.